Vezzali: «Derby di Milano al 100 per cento? Possibile» (Di martedì 12 ottobre 2021) “Il Derby di Milano tra Milan e Inter del 7 novembre primo grande evento con il 100% di pubblico? Perché no”. Lo ha dichiarato il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina Vezzali, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 a Milano. “Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso sulle riaperture. Ho preso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) “Ilditra Milan e Inter del 7 novembre primo grande evento con il 100% di pubblico? Perché no”. Lo ha dichiarato il sottosegretario con delega allo Sport, Valentina, a margine della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 a. “Da aprile abbiamo fatto un bellissimo percorso sulle riaperture. Ho preso L'articolo

Advertising

SkyTG24 : Derby Milan-Inter a capienza piena, Valentina Vezzali: “Perché no?” - frasigno66 : RT @CalcioFinanza: Valentina Vezzali: «Derby di Milano primo grande evento al 100 per cento di capienza? È possibile» - sportli26181512 : #Governance #Notizie Vezzali: «Derby di Milano al 100 per cento? Possibile»: “Il derby di Milano tra Milan e Inter… - news24_inter : #Vezzali non esclude la possibilità ?? - CalcioFinanza : Valentina Vezzali: «Derby di Milano primo grande evento al 100 per cento di capienza? È possibile»… -