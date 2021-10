Vertenza Ita: nessuno sciopero il 15 ottobre, giorno del decollo (Di martedì 12 ottobre 2021) Per lunedì o martedì della settimana prossima è poi previsto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro con i sindacati per mettere a punto un testo che allunghi la cigs fino al 2023 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Per lunedì o martedì della settimana prossima è poi previsto un nuovo incontro al Ministero del Lavoro con i sindacati per mettere a punto un testo che allunghi la cigs fino al 2023 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Vertenza Ita Almaviva Palermo, pressing su Covisian per evitare i licenziamenti Si è tenuto nel pomeriggio da remoto il tavolo ministeriale per la vertenza dei lavoratori Almaviva Contact che "rischiano di perdere il posto di lavoro dopo aver appreso che la società pubblica Ita spa (Italia Trasporto Aereo) ha assegnato alla società Covisian la ...

La settimana del Green Pass, tra il decollo di Ita e la legge di bilancio E a Palermo da oggi scioperano pure i lavoratori del call center : oltre la metà rischia di perdere il posto con il passaggio a Ita. Vertenza simbolo Dopo la sentenza del tribunale di Firenze, la ...

Almaviva, fumata nera su vertenza: prosegue lo sciopero Almaviva, ancora una volta la proposta avanzata da Covisian che prevede “tempi di assorbimento troppo lunghi, riduzioni orarie e penalizzazioni economiche inaccettabili” per i lavoratori, oltre all’ut ...

