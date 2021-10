Verso un nuovo Dpcm per il Green pass obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta lavorando a un Dpcm sull’applicazione del Green pass obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre. Che ricalcherà con tutta probabilità le linee guida per la Pubblica Amministrazione sulla Certificazione Verde Covid-19. Il Corriere della Sera scrive oggi che il decreto ministeriale conterrà indicazioni chiare sull’applicazione dell’obbligo della certificazione, anche visti i numerosi nodi da sciogliere. Come i controlli appunto: il decreto sul Green pass affida la verifica della validità al datore di lavoro o un suo delegato. Ma ancora non è chiaro come e quando effettuare i controlli nel settore privato. Mentre sanzioni e controlli investiranno sia i datori di lavoro che i ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi sta lavorando a unsull’applicazione delsuldal 15. Che ricalcherà con tutta probabilità le linee guida per la Pubblica Amministrazione sulla Certificazione Verde Covid-19. Il Corriere della Sera scrive oggi che il decreto ministeriale conterrà indicazioni chiare sull’applicazione dell’obbligo della certificazione, anche visti i numerosi nodi da sciogliere. Come i controlli appunto: il decreto sulaffida la verifica della validità al datore dio un suo delegato. Ma ancora non è chiaro come e quando effettuare i controlli nel settore privato. Mentre sanzioni e controlli investiranno sia i datori diche i ...

Advertising

giulianopisapia : Le tante belle piazze di questa mattina dimostrano una grande solidarietà verso la @cgilnazionale. È arrivato il mo… - amendolaenzo : Le elezioni in #Marocco sono state un crocevia importante, per l'alta affluenza e per la grande partecipazione dei… - carlosibilia : Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato.… - Sarcasm64236515 : @nunziapenelope A me sorprende quante persone ignoranti ci siano, questo mostra veramente una carenza educativa da… - matteo___90 : Nuovo maglioncino e via, verso questa giornata di audit. OK? -

Ultime Notizie dalla rete : Verso nuovo La Ue e il suo fronte orientale - di Giuseppe Sacco ... l'attenzione delle Nazioni che si trovano sul limes orientale della UE sembra di nuovo rivolgersi " come esplicitato da qualche paese baltico " verso l'America, che presenta l'indubbio, e troppo ...

FIPAV Lazio: si alza il sipario sulla stagione 2021 - 2022 ... 30, 40 e 60 anni) e i successi del 2020 - 21 e uno sguardo rivolto al futuro verso i campionati ... Serie D e Coppa Lazio, ha presentato una bozza del nuovo sito della FIPAV Lazio che sarà online nelle ...

Verso un nuovo Dpcm per il Green pass obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre Open Green pass, c'è un nuovo Dpcm in arrivo: cosa cambia Mentre gli italiani si preparano alla data X del 15 ottobre, quando il Green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati, è già in arrivo un nuovo Dpcm con alcune importanti modif ...

Edoardo Albinati: «Mi vesto con abiti di altri. Ai figli non ho insegnato nulla» Lo scrittore de «La scuola cattolica» sul delitto del Circeo: «Vivo meglio senza un’identità. Assurda la censura al film tratto dal mio libro. Una volta ho fatto le parole crociate con uno che aveva r ...

... l'attenzione delle Nazioni che si trovano sul limes orientale della UE sembra dirivolgersi " come esplicitato da qualche paese baltico "l'America, che presenta l'indubbio, e troppo ...... 30, 40 e 60 anni) e i successi del 2020 - 21 e uno sguardo rivolto al futuroi campionati ... Serie D e Coppa Lazio, ha presentato una bozza delsito della FIPAV Lazio che sarà online nelle ...Mentre gli italiani si preparano alla data X del 15 ottobre, quando il Green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati, è già in arrivo un nuovo Dpcm con alcune importanti modif ...Lo scrittore de «La scuola cattolica» sul delitto del Circeo: «Vivo meglio senza un’identità. Assurda la censura al film tratto dal mio libro. Una volta ho fatto le parole crociate con uno che aveva r ...