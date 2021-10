(Di martedì 12 ottobre 2021) Il rifinanziamento deial 50% per i lavoratori conminori di 14 anni in quarantena o in Dad. Questa una delle misure che dovrebbero entrare nel decreto legge fiscale collegato alla manovra, atteso in settimana in Consiglio dei Ministri. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Verso il rinnovo dei congedi Covid se i figli sono in didattica a distanza - orizzontescuola : Verso il rinnovo dei congedi Covid se i figli sono in didattica a distanza - mr_kubra : RT @calciomercatoit: ?????#Garbo a CMIT TV: 'Con #Kessie si va verso l'addio. Il #Milan è obbligato a farlo allenare, però potrebbe scegliere… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #AtalantaYoungBoys #UCL verso #AtalantaMilan #SerieA ?? - calciomercatoit : ?????#Garbo a CMIT TV: 'Con #Kessie si va verso l'addio. Il #Milan è obbligato a farlo allenare, però potrebbe scegli… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso rinnovo

Agenzia ANSA

Il rifinanziamento dei congedi al 50% per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in Dad. E' questa una delle misure che dovrebbero entrare nel decreto legge fiscale collegato alla ...... consiste nella posa di una nuova condotta in Pvc del diametro di 110 mm e 790 metri di lunghezza, con il rifacimento degli allacci e collegamenti, partendo da via Fratelli Cervivia Mameli. I ...Il rifinanziamento dei congedi al 50% per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in Dad. E' questa una delle misure che dovrebbero entrare nel decreto legge fiscale collegato alla ma ...Le condizioni di Dybala e Morata. Oggi la squadra - si legge nella nota ufficiale del club si è dedicata a possesso palla e sviluppo manovra. Domani appuntamento per il gruppo al pomeriggio. Verso Juv ...