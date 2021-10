“Verso il contratto di territorio sull’acqua. La parola ai cittadini”, terzo incontro organizzato da nomisma acque (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo scorso 21 settembre si è svolto il terzo incontro organizzato da nomisma acque nell’ambito del progetto Acca2Bo. Gli interventi si concluderanno il prossimo 23 novembre con la firma del contratto di territorio sull’acqua. Il ciclo di eventi organizzato da nomisma acque ha come scopo quello di sensibilizzare la comunità di quanti vivono nella città L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo scorso 21 settembre si è svolto ildanell’ambito del progetto Acca2Bo. Gli interventi si concluderanno il prossimo 23 novembre con la firma deldi. Il ciclo di eventidaha come scopo quello di sensibilizzare la comunità di quanti vivono nella città L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RomeoCentocinqu : @f1globulirossi @FrencyCecca Sono stato fortunato, come il 95% delle persone che hanno contratto il covid...forse l… - iNico10010 : @F1Daviderusso Vero ?? oppure visto come Charles si scusa ogni volta che dice parolacce o alza i toni non vorrei che… - Milannews24_com : Pioli Milan, Ceccarini: «Si va verso il matrimonio fino al 2024» - infoitsport : Inter, quattro giocatori verso l’addio: i rinnovi di contratto sono lontani - svirgola2 : @adessounpomeno ci fu un lavoro (non firmai contratto, solo periodoprova) in cui mi comunicavano orario del giorno… -