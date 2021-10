Verona, incendio di alcune baracche vicino la linea ferroviaria del Brennero (Di martedì 12 ottobre 2021) Verona – Nella tarda serata dell’11 ottobre, le squadre VVF sono intervenute, in via Fava, per l’incendio di alcune baracche adiacenti alla linea ferroviaria del Brennero. I Vigili del Fuoco, sono giunti da Verona e Villafranca con 4 mezzi e 14 uomini, ed hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse intaccassero la linea ferroviaria. Durante le operazioni sono state rinvenute all’interno delle baracche alcune bombole di GPL subito raffreddate e messe in sicurezza dagli operatori VVF. Bloccato il traffico ferroviario su entrambi i binari durante le operazioni, solo alle 2.30, a termine del minuto spegnimento e messa in sicurezza del sito, si è potuto riaprire il ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021)– Nella tarda serata dell’11 ottobre, le squadre VVF sono intervenute, in via Fava, per l’diadiacenti alladel. I Vigili del Fuoco, sono giunti dae Villafranca con 4 mezzi e 14 uomini, ed hanno lavorato per spegnere le fiamme ed evitare che le stesse intaccassero la. Durante le operazioni sono state rinvenute all’interno dellebombole di GPL subito raffreddate e messe in sicurezza dagli operatori VVF. Bloccato il traffico ferroviario su entrambi i binari durante le operazioni, solo alle 2.30, a termine del minuto spegnimento e messa in sicurezza del sito, si è potuto riaprire il ...

