Vergognosa e mitomane Rita Dalla Chiesa fuori di sé dalla rabbia | ecco cosa pensa della Boccassini | Guarda

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le dichiarazioni di Ildasulla sua passata relazione con Giovanni Falcone hanno creato un dibattito molto acceso. C'è chi non le punta il dito contro e chi inveceche l'ex magistrato non avrebbe dovuto infangare la memoria del giudice e di sua moglie, Francesca Morvillo, entrambi uccisimafia. La sorella di Falcone, per esempio, ha trovatoluogo il racconto: "Sembra si sia smarrito ormai qualunque senso del pudore e del rispetto prima di tutto dei propri sentimenti (che si sostiene essere stati autentici), poivita esfera intima di persone che, purtroppo, non ci sono più, non possono più esprimersi su episodi veri o presunti che siano". Maria Falcone ha espresso il ...

ritadallachiesa : @paolalucidi2 @alessiasodano5 Pessima, vergognosa. E poi mitomane… -

