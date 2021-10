Vera Miales al GF Vip ho avuto una gravidanza isterica la reazione di Amedeo Goria (Di martedì 12 ottobre 2021) Vera Miales la compagna di Amedeo Goria entra nella casa per sciogliere ogni dubbio sulla sua presunta gradivanza. GFVip, Vera Miales nella casa in abito da sposa: «Ho avuto una gravidanza isterica». Sollievo per Amedeo Goria. La scorsa puntata, Signorini aveva mostrato al giornalista una foto della sua fidanzata con un “Pancino sospetto”. Vera Miales, Leggi su people24.myblog (Di martedì 12 ottobre 2021)la compagna dientra nella casa per sciogliere ogni dubbio sulla sua presunta gradivanza. GFVip,nella casa in abito da sposa: «Houna». Sollievo per. La scorsa puntata, Signorini aveva mostrato al giornalista una foto della sua fidanzata con un “Pancino sospetto”.

Advertising

trash_italiano : Io dopo il confronto Amedeo Goria-Vera Miales. #GFVIP - IsaeChia : #GfVip 6, Soleil Sorge attacca Aldo Montano: 'Non è tutto sto granché di persona...' L'influencer ha da ridire sul… - DanielaSecli : Non si vedeva un dibattito tale dai tempi di 'Sono giapponese' (per alcuni 'Assumi giapponese'). Ma Vera Miales ha… - sosemprefede : RT @BITCHYFit: Vera Miales entra al #GFVip con un abito da sposa, una rosa bianca ed un pianto a secco. Fantatv #GFVip - Emycaiazzo22 : RT @trash_italiano: Io dopo il confronto Amedeo Goria-Vera Miales. #GFVIP -