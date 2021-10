Venom: La furia di Carnage dimostra che siamo sempre il peggior nemico di noi stessi (Di martedì 12 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=72fjFzUHWPc La prima sensazione, terminati i titoli di coda di Venom: La furia di Carnage, dal 14 ottobre nelle sale italiane, è: ma è già finito? Abituati come siamo a cinecomics (e blockbuster in generale) che vanno spediti verso le tre ore di lunghezza, questo sequel della pellicola del 2018 con Tom Hardy stupisce anche perché condensa molte cose in appena 91 minuti, il che è sia un pregio che un difetto. Da una parte, infatti, riusciamo ad avere un condensato di quello che già avevamo apprezzato nel primo capitolo (folli scene d’azione, una dinamica complessa fra il protagonista e il suo simbionte, uno humor macabro e grottesco), anzi tutto portato alle estreme conseguenze, ma dall’altra ci si rende ancora più facilmente conto di quanto questi cinecomics possano avere ben poca ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) https://www.youtube.com/watch?v=72fjFzUHWPc La prima sensazione, terminati i titoli di coda di: Ladi, dal 14 ottobre nelle sale italiane, è: ma è già finito? Abituati comea cinecomics (e blockbuster in generale) che vanno spediti verso le tre ore di lunghezza, questo sequel della pellicola del 2018 con Tom Hardy stupisce anche perché condensa molte cose in appena 91 minuti, il che è sia un pregio che un difetto. Da una parte, infatti, riusciamo ad avere un condensato di quello che già avevamo apprezzato nel primo capitolo (folli scene d’azione, una dinamica complessa fra il protagonista e il suo simbionte, uno humor macabro e grottesco), anzi tutto portato alle estreme conseguenze, ma dall’altra ci si rende ancora più facilmente conto di quanto questi cinecomics possano avere ben poca ...

