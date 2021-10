Vasco Rossi e la condanna del figlio Davide: “Sono convinto che lui ha detto la verità. Molto amareggiato per questa sentenza profondamente ingiusta” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sono amareggiato per la sentenza che mi sembra profondamente ingiusta perché Sono state accolte solo le tesi dell’accusa. Sono convinto che Davide ha detto la verità e ho fiducia nella magistratura che, spero, ristabilirà in appello ‘la verità'”. Con queste parole Vasco Rossi si schiera al fianco del figlio Davide, 35 anni, condannato a un anno e dieci mesi di carcere con revoca della patente per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso. Il cantante di Zocca ha preso ufficialmente le sue difese, definendo “ingiusta” la condanna inflitta dal tribunale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “per lache mi sembraperchéstate accolte solo le tesi dell’accusa.chehalae ho fiducia nella magistratura che, spero, ristabilirà in appello ‘la'”. Con queste parolesi schiera al fianco del, 35 anni,to a un anno e dieci mesi di carcere con revoca della patente per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso. Il cantante di Zocca ha preso ufficialmente le sue difese, definendo “” lainflitta dal tribunale ...

