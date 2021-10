Valentino Rossi | “Sono entrato in paranoia pensando a Valencia Quando ho

Advertising

"Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGp". Cosìtorna sul suo ritiro annunciato lo scorso 5 agosto. "Quando ho annunciato il mio ritiro in Austria, non ero particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho ..."Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGp". Cosìin un'intervista a Dazn Spagna, ripresa da Sky Sport, torna sul suo ritiro annunciato lo scorso 5 agosto. "Quando ho annunciato il mio ritiro in Austria, non ero particolarmente ...Valentino Rossi in un'intervista a Dazn Spagna, ripresa da Sky Sport, torna sul suo ritiro annunciato lo scorso 5 agosto ..."Sono entrato in paranoia pensando a Valencia. Penso di non essere preparato per il momento in cui smetterò di essere un pilota di MotoGp". Così Valentino Rossi torna sul suo ritiro annunciato lo scor ...