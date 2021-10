Valentino Rossi | il ritiro si avvicina | “Non penso di essere pronto”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Mancano solo tre gare alla fine della stagione di MotoGp Quest’estateaveva dato l’annuncio: a fine stagione il. Ora, mancano solo tre gare alla fine della MotoGp. Dopo la gara di “casa” a Misano ci saranno le gare del Portogallo e Spagna. Alla versione spagnola di Daza, il numero 46 ha proprio parlato della fine della sua carriera sportiva. “Sono entrato in paranoia pensando a Valencia.di nonpreparato per il momento in cui smetterò diun pilota di MotoGP”. Leggi anche:dice basta, ultima stagione in MotoGp: l’annuncio E poi: “Quando ho annunciato il mio, in Austria, non sono stato particolarmente condizionato dalle mie parole. Però adesso è diverso, ho realizzato ...

