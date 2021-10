Valanga di mozioni contro Forza Nuova Approderanno in Parlamento il 20 ottobre Draghi | “Stiamo riflettendo” La Lamorgese riferirà martedì sugli scontri di Roma

(Di martedì 12 ottobre 2021) Non una e neanche due. Saranno almeno 4 leche nei prossimi giorniinper chiedere al Governo lo scioglimento die delle altre formazioni neofasciste. Una vera e propria guerra di, scaturita dai fatti che sabato hanno scosso la Capitale (leggi l’articolo). La discussione inizierà al Senato, mercoledì 20alle 14.30, dove verranno discusse lepresentate da Pd, M5S, Italia viva e LeU (leggi l’articolo). A deciderlo è stata la Capigruppo del Palazzo Madama. Lo stesso giorno saranno depositate altre, da parte del Centrodestra, per condannare la violenza politica in generale eogni totalitarismo. “La questione è all’attenzione nostra e dei ...

