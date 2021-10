Vaccino Covid e antinfluenzale insieme, Oms dice sì (Di martedì 12 ottobre 2021) Vaccino Covid e antinfluenzale insieme, arriva l’ok del del comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage). “Evidenze” pur “limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati con vaccini Covid-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi”, viene indicato dopo l’ultima riunione. Somministrazione consigliabile E “poiché le fasce d’età adulta alle quali viene” tradizionalmente “raccomandata la vaccinazione contro l’influenza stagionale sono anche a rischio di sviluppare Covid grave”, per il Sage “la somministrazione contemporanea di un Vaccino antinfluenzale inattivato e di qualsiasi Vaccino Covid-19 autorizzato dall’Oms per l’uso di emergenza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021), arriva l’ok del del comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage). “Evidenze” pur “limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati con vaccini-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi”, viene indicato dopo l’ultima riunione. Somministrazione consigliabile E “poiché le fasce d’età adulta alle quali viene” tradizionalmente “raccomandata la vaccinazione contro l’influenza stagionale sono anche a rischio di svilupparegrave”, per il Sage “la somministrazione contemporanea di uninattivato e di qualsiasi-19 autorizzato dall’Oms per l’uso di emergenza ...

