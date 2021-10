Vaccino anti Covid | oltre 100mila reazioni avverse segnalate su 84 milioni di dosi | 85 | 4% non gravi

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dall'inizio della campagna vaccinale in Italia al 26 settembre scorso sono 101.110 le segnalazioni di sospetta reazione avversa su84disomministrate, 120 ogni, di cui l'85,4% non. Lo rileva l'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha pubblicato il nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19. L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Dall'avvio della vaccinazione- Covid segnalati 120 eventi segnalati ogni 100.000 dosi, di cui l'85,4% non gravi La somministrazione della terza dose di- Covid, iniziata nel mese di settembre, ha prodotto "solo un sospetto evento avverso a fronte di circa 46.000 dosi somministrate". Lo comunica l'Agenzia italiana del farmaco Aifa, nel ...CureVac ha annunciato la decisione di ritirare il suo candidato- Covid di prima generazione (CVnCoV) dall'iter di approvazione presso l'Agenzia europea del farmaco (Ema). Una scelta, sottolinea l'azienda farmaceutica in un comunicato stampa, terrebbe ...'Ripetiamo ancora, come facciamo da anni, che le organizzazioni fasciste vanno sciolte come da legge'. 10 Ottobre 2021 - 17:53 - Imperiapost Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci.«Prenderà il via giovedì 14 ottobre, presso i circa 3.000 studi dei medici di medicina generale del Piemonte, la campagna di vaccinazione anti-influenzale 2021-22. La gara di acquisto dei vaccini da p ...