Vaccino anti-Covid e antinfluenzale somministrati insieme: c’è il via libera dell’Oms (Di martedì 12 ottobre 2021) New York – Vaccino anti-Covid e antinfluenzale insieme, arriva l’ok del del comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage). “Evidenze” pur “limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati con vaccini Covid-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi”, viene indicato dopo l’ultima riunione. E “poiché le fasce d’età adulta alle quali viene” tradizionalmente “raccomandata la vaccinazione contro l’influenza stagionale sono anche a rischio di sviluppare Covid grave”, per il Sage “la somministrazione contemporanea di un Vaccino antinfluenzale inattivato e di qualsiasi Vaccino Covid-19 autorizzato dall’Oms per l’uso di ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 12 ottobre 2021) New York –nfluenzale, arriva l’ok del del comitato di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle vaccinazioni (Sage). “Evidenze” pur “limitate sulla co-somministrazione di vaccini influenzali stagionali inattivati con vaccini-19 non hanno mostrato un aumento degli eventi avversi”, viene indicato dopo l’ultima riunione. E “poiché le fasce d’età adulta alle quali viene” tradizionalmente “raccomandata la vaccinazione contro l’influenza stagionale sono anche a rischio di svilupparegrave”, per il Sage “la somministrazione contemporanea di unnfluenzale inattivato e di qualsiasi-19 autorizzato dall’Oms per l’uso di ...

