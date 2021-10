Vaccini Covid e reazioni avverse | ecco quante sono dall' inizio della campagna

(Di martedì 12 ottobre 2021) Oltre centomiladi cui oltre l'85% non gravi.i dati dell' Aifa (Agenzia italiana del farmaco) in relazione agli effetti collaterali accusati da un aparte delle persone che si ...

Lo evidenzia il nono Rapporto di farmacovigilanza suidell'Aifa. L'85,4% delle reazioni si riferisce a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, stanchezza e dolori ...Lo comunica l'Agenzia italiana del farmaco Aifa, nel nono Rapporto di farmacovigilanza sui- 19. 101mila sospetti eventi avversi su 84 mln dosi Secondo l'Agenzia, dall'avvio della ...Il ministero della Salute fornirà applicazioni tecnologiche per la verifica del documento e i controlli potranno essere richiesti fino a 48 ore prima ...Dal 27 dicembre 2020, inizio della campagna vaccinale anti-Covid-19, al 26 settembre 2021, si sono registrate 101.110 segnalazioni su un totale di oltre 84 milioni di dosi somministrate (120 ogni 100m ...