Vaccinato o con tampone negativo ma ancora senza green pass: cosa fare per presentarsi al lavoro (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi è Vaccinato o con tampone negativo ma ancora non ha ricevuto il green pass e il Qr code, può recarsi al lavoro presentando i documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di famiglia o pediatri. LEGGI ANCHE: Come si può sciogliere Forza Nuova dopo gli scontri L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi èo conmanon ha ricevuto ile il Qr code, può recarsi alpresentando i documenti rilasciati in formato cartaceo o digitale dalle strutture sanitarie, farmacie, laboratori di analisi, medici di famiglia o pediatri. LEGGI ANCHE: Come si può sciogliere Forza Nuova dopo gli scontri L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

borghi_claudio : Articolo di @jimmomo da leggere con grande attenzione. No alla reductio ad Hitlerum: dalla caccia al non vaccinato… - RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - La7tv : #intanto Manifestante al corteo No-vax urla: «Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il C… - SimoSavoy : @MoniPoncho @a_meluzzi Se Meluzzi, non vaccinato, domani si becca il Covid e gli dice male, rischia di finire sdrai… - MicheleComanda1 : RT @ProfCampagna: Dati alla mano, si è vaccinato circa l'85% della popolazione italiana. Il 15% restante scende in piazza con #IoApro e Fo… -