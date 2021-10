Vaccinati oltre 43 milioni di italiani (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.353.947, l?80,27% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno ricevuto almeno una dose sono 45.821.960, pari all?84,84% degli over 12; la terza dose è stata ricevuta da 343.508 persone, il 4,54% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto emerge dal report del governo aggiornato alle 06:13 di oggi.Complessivamente le dosi di vaccino sinora somministrate in Italia sono 86.449.863, l?86,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.704.995 (nel dettaglio 71.088.912 Pfizer/BioNTech, 15.228.880 Moderna, 11.543.435Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.766 Janssen). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Gliche hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.353.947, l?80,27% della popolazione over 12 mentre quelli che hanno ricevuto almeno una dose sono 45.821.960, pari all?84,84% degli over 12; la terza dose è stata ricevuta da 343.508 persone, il 4,54% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. E’ quanto emerge dal report del governo aggiornato alle 06:13 di oggi.Complessivamente le dosi di vaccino sinora somministrate in Italia sono 86.449.863, l?86,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.704.995 (nel dettaglio 71.088.912 Pfizer/BioNTech, 15.228.880 Moderna, 11.543.435Vaxzevria-AstraZeneca e 1.843.766 Janssen).

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinati oltre Il Covid nelle scuole: cento aule coinvolte, chiuse 17 in 15 giorni Lo dimostra il numero dei vaccinati. Negli hub si sono visti 26.662 ragazzi, il 67,6%, per la prima ... Oltre 400, in questo momento, gli alunni e studenti costretti a rimanere a casa in isolamento e a ...

Cremona, in provincia 10 mila lavoratori senza Green pass ...hanno ipotizzato che in provincia di Cremona la percentuale di lavoratori non ancora vaccinati ... infatti, in Italia a fine settembre erano 3,7 milioni i lavoratori (pari a oltre il 25%) che non ...

Moratti: «Vaccinati oltre il 90% dei lombardi» Corriere TV Vaccinati oltre 43 milioni di italiani Complessivamente le dosi di vaccino sinora somministrate in Italia sono 86.449.863, l'86,7% del totale di quelle consegnate ...

Vaccini, almeno una dose per il 90% dei lombardi. Orgoglio Moratti: «Prima Regione in Italia» La Lombardia ha superato il 90% di adesioni alla campagna vaccinale anti-Covid. Oltre il 91% nella fascia dei lavoratori, per i quali da venerdì è obbligatorio il green pass ...

