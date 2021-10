"Va bene". Gigio Donnarumma, sei serio? Questo tatuaggio sul braccio: l'ultima provocazione ai tifosi del Milan? | Guarda (Di martedì 12 ottobre 2021) Gianluigi Donnarumma è stato raggiunto da Alessandro Onnis, che lo ha intervistato per Le Iene, il programma in onda su Italia 1. Il portiere del Psg, eroe della Nazionale con le grandi parate ai rigori che ci hanno permesso di diventare campioni d'Europa a Wembley, è finito nell'occhio del ciclone in occasione del suo ritorno a San Siro: seppur con la maglia azzurra, i tifosi di fede rossonera lo hanno fischiato e insultato per tutta la partita. “C'è un po' di delusione - ha commentato Donnarumma - perché ho passato otto anni al Milan e quindi è sempre un'emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifoso Milanista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Se voglio dire qualcosa a tutti i tifosi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Gianluigiè stato raggiunto da Alessandro Onnis, che lo ha intervistato per Le Iene, il programma in onda su Italia 1. Il portiere del Psg, eroe della Nazionale con le grandi parate ai rigori che ci hanno permesso di diventare campioni d'Europa a Wembley, è finito nell'occhio del ciclone in occasione del suo ritorno a San Siro: seppur con la maglia azzurra, idi fede rossonera lo hanno fischiato e insultato per tutta la partita. “C'è un po' di delusione - ha commentato- perché ho passato otto anni ale quindi è sempre un'emozione tornare a San Siro. È normale il dispiacere dei fischi. Sono cresciuto qua e sono sempre stato un tifosoista, gli otto anni non si dimenticano facilmente. Se voglio dire qualcosa a tutti i...

