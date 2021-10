Va al Cagliari il Collare d'oro al merito sportivo del Coni (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Cagliari Calcio è stato premiato con il “Collare d’Oro al merito sportivo” del comitato olimpico nazionale italiano. La consegna era stata annunciata già a novembre con una lettera del presidente del Coni, Giovanni Malagò, indirizzata al presidente rossoblù, Tommaso Giulini, e al presidente onorario Luigi Riva (già insignito del prestigioso riconoscimento nel 2017). Il Coni ha voluto premiare il Cagliari per “l’attività svolta e le benemerenze acquisite in un secolo di vita”, si legge nelle motivazioni. “Il Collare d’oro rappresenta la massima onorificenza sportiva istituita dal Coni per riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dai nostri atleti ed anche i meriti sportivi di Società centenarie o di quei dirigenti sportivi ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) IlCalcio è stato premiato con il “d’Oro al” del comitato olimpico nazionale italiano. La consegna era stata annunciata già a novembre con una lettera del presidente del, Giovanni Malagò, indirizzata al presidente rossoblù, Tommaso Giulini, e al presidente onorario Luigi Riva (già insignito del prestigioso riconoscimento nel 2017). Ilha voluto premiare ilper “l’attività svolta e le benemerenze acquisite in un secolo di vita”, si legge nelle motivazioni. “Ild’oro rappresenta la massima onorificenza sportiva istituita dalper riconoscere i più alti successi sportivi conseguiti dai nostri atleti ed anche i meriti sportivi di Società centenarie o di quei dirigenti sportivi ...

