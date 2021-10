Uomini e Donne News, Tommaso Eletti sarà il prossimo tronista? Ecco la verità (Di martedì 12 ottobre 2021) Tommaso Eletti ha concluso da poco la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma potrebbe tornare in tv, più precisamente ad Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Il giovane potrebbe presenziare nel dating show di Maria De Filippi per trovare la ragazza giusta per lui, visto il fallimento della storia con Valentina Nulli Augusti e il due di picche da Soleil Sorgè. Eletti, tuttavia, in recenti dichiarazioni ha detto che parteciperebbe al programma solo ad un’ importante condizione. Tommaso Eletti dal Grande Fratello Vip ad Uomini e Donne: dimenticherà Soleil Il romano ventunenne, Tommaso Eletti, è stato il concorrente più giovane dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Alfonso ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021)ha concluso da poco la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma potrebbe tornare in tv, più precisamente adnelle vesti di. Il giovane potrebbe presenziare nel dating show di Maria De Filippi per trovare la ragazza giusta per lui, visto il fallimento della storia con Valentina Nulli Augusti e il due di picche da Soleil Sorgè., tuttavia, in recenti dichiarazioni ha detto che parteciperebbe al programma solo ad un’ importante condizione.dal Grande Fratello Vip ad: dimenticherà Soleil Il romano ventunenne,, è stato il concorrente più giovane dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip. Alfonso ...

