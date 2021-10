Uomini e Donne martedì 12 ottobre: le anticipazioni del Trono classico e del Trono over (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi, martedì 12 ottobre, Uomini e Donne torna regolarmente su Canale 5. Stesso posto, stesso orario: 14 e 45. Precisazione d’obbligo dopo lo stop di ieri. Lunedì infatti U e D è andato in soffitta per un giorno per lasciare spazio ad Amici, che per evitare la concorrenza della Nazionale domenica non è stato mandato in onda. Niente paura quindi per i fan del dating show: il Trono over e quello classico tornano regolarmente in onda oggi. Ma cosa succederà a Uomini e Donne? Probabilmente si riprenderà da dove si era lasciato venerdì, ossia con il Trono over e in particolar modo con Graziano, il quale, dopo la chiusura della frequentazione con Ida, potrebbe intraprendere ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Oggi,12torna regolarmente su Canale 5. Stesso posto, stesso orario: 14 e 45. Precisazione d’obbligo dopo lo stop di ieri. Lunedì infatti U e D è andato in soffitta per un giorno per lasciare spazio ad Amici, che per evitare la concorrenza della Nazionale domenica non è stato mandato in onda. Niente paura quindi per i fan del dating show: ile quellotornano regolarmente in onda oggi. Ma cosa succederà a? Probabilmente si riprenderà da dove si era lasciato venerdì, ossia con ile in particolar modo con Graziano, il quale, dopo la chiusura della frequentazione con Ida, potrebbe intraprendere ...

