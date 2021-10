Uomini e Donne gossip , Tina Cipollari ha rifatto gli zigomi? La rivelazione (Di martedì 12 ottobre 2021) L’opinionista di Uomini e Donne: Tina Cipollari è ricorsa nuovamente alla chirurgia estetica? Dopo le labbra, la donna avrebbe ritoccato ancora il suo viso, regalandosi degli zigomi nuovi di zecca. A svelare questi dettagli è il chirurgo plastico dei Vip: Giacomo Urtis, che ha analizzato la fisionomia della Cipollari per scoprire cosa ci sia di non naturale. I ritocchini dichiarati di Tina Cipollari: arriva il dottore ad Uomini e Donne Tina Cipollari continua a stupire i fan, ma questa volta Uomini e Donne c’entra ben poco. A far discutere è il suo aspetto, in particolare i ritocchini che negli anni l’avrebbero resa più avvenente. Non molto tempo fa ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021) L’opinionista diè ricorsa nuovamente alla chirurgia estetica? Dopo le labbra, la donna avrebbe ritoccato ancora il suo viso, regalandosi deglinuovi di zecca. A svelare questi dettagli è il chirurgo plastico dei Vip: Giacomo Urtis, che ha analizzato la fisionomia dellaper scoprire cosa ci sia di non naturale. I ritocchini dichiarati di: arriva il dottore adcontinua a stupire i fan, ma questa voltac’entra ben poco. A far discutere è il suo aspetto, in particolare i ritocchini che negli anni l’avrebbero resa più avvenente. Non molto tempo fa ...

