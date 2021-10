Uomini e Donne, Gemma Galgani: scoppia la passione con Costabile «Bacio da 16 minuti» ANTICIPAZIONI (Di martedì 12 ottobre 2021) Le ANTICIPAZIONI di Uomini e Donne rivelano la frequentazione di Gemma Galgani con il nuovo cavaliere Costabile: tra i due protagonisti del trono over pare sia scattato un Bacio molto passionale. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche: Uomini e Donne: Andrea Nicole mostra la foto di quando era un uomo (ANTICIPAZIONI) Uomini e Donne, trono over: chi è Costabile? Durante... Leggi su donnapop (Di martedì 12 ottobre 2021) Ledirivelano la frequentazione dicon il nuovo cavaliere: tra i due protagonisti del trono over pare sia scattato unmolto passionale. Scopriamo tutti i dettagli. Leggi anche:: Andrea Nicole mostra la foto di quando era un uomo (, trono over: chi è? Durante...

