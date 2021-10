Uomini e Donne, anticipazioni 12 ottobre: Graziano si scontra con una dama. Andrea Nicole torna ad interessarsi a Ciprian (Di martedì 12 ottobre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 12 ottobre: riprende oggi il dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Tra i protagonisti ci saranno Graziano Amato per il Trono Over ed Andrea Nicole Conte per quello Classico. Uomini e Donne, anticipazioni 12 ottobre: Graziano litiga con Vittoria? Graziano Amato era interessato a Marika Geraci. La dama però non ha accettato più di una volta di uscire con lui e il cavaliere ha iniziato ad interessarsi a Vittoria Riscolo. Vedremo se ha litigato con lei o con un’altra signora … che l’ha schiaffeggiato! Nuovo bacio tra Andrea Nicole e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021)12: riprende oggi il dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Tra i protagonisti ci sarannoAmato per il Trono Over edConte per quello Classico.12litiga con Vittoria?Amato era interessato a Marika Geraci. Laperò non ha accettato più di una volta di uscire con lui e il cavaliere ha iniziato ada Vittoria Riscolo. Vedremo se ha litigato con lei o con un’altra signora … che l’ha schiaffeggiato! Nuovo bacio trae ...

