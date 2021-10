Uomini e Donne: Andrea Nicole mostra la foto di quando era un uomo (ANTICIPAZIONI) (Di martedì 12 ottobre 2021) Le ANTICIPAZIONI dell’ultima puntata di Uomini e Donne, riportano un gesto molto forte fatto dalla tronista Andrea Nicole, che ha deciso di mostrare una sua foto prima della transizione, quando era ancora fisicamente un uomo, al suo corteggiatore Alessandro. Scopriamo tutti i dettagli in merito e la reazione in studio. Leggi anche: Uomini e Donne, Alessandro:... Leggi su donnapop (Di martedì 12 ottobre 2021) Ledell’ultima puntata di, riportano un gesto molto forte fatto dalla tronista, che ha deciso dire una suaprima della transizione,era ancora fisicamente un, al suo corteggiatore Alessandro. Scopriamo tutti i dettagli in merito e la reazione in studio. Leggi anche:, Alessandro:...

