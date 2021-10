Una vita anticipazioni: Laura avvelena Felipe, morirà? (Di martedì 12 ottobre 2021) Camino si sente davvero in colpa per tutto quello che è successo a Ildefonso non pensava che le sue confidenze a Isabel avrebbero avuto questo genere di conseguenze. E invece adesso per suo marito cambia tutto… E forse anche per lei. Deve decidere che cosa fare anche Laura: licenziata da Genoveva e costretta a Velasco a uccidere Felipe, lo farà? Scopriamolo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani, 13 ottobre 2021. I colpi di scena come sempre non mancano e ad Acacias 38 succede di tutto. Nella puntata di domani, la seconda parte dell’episodio 1261, assisteremo alla morte di Felipe per mano di Laura, succederà davvero? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi. Buona lettura! Una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) Camino si sente davvero in colpa per tutto quello che è successo a Ildefonso non pensava che le sue confidenze a Isabel avrebbero avuto questo genere di conseguenze. E invece adesso per suo marito cambia tutto… E forse anche per lei. Deve decidere che cosa fare anche: licenziata da Genoveva e costretta a Velasco a uccidere, lo farà? Scopriamolo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani, 13 ottobre 2021. I colpi di scena come sempre non mancano e ad Acacias 38 succede di tutto. Nella puntata di domani, la seconda parte dell’episodio 1261, assisteremo alla morte diper mano di, succederà davvero? Scopriamolo con le, eccole per voi. Buona lettura! Una ...

