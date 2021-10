Una Vita, anticipazioni 13 ottobre: Genoveva vuole fermare Felipe, ignara che Laura sta già tentando di ucciderlo (Di martedì 12 ottobre 2021) Una Vita, anticipazioni 13 ottobre: ecco come proseguiranno le avventure degli abitanti di Acacias. Servante fa a José una “proposta d’affari”, ma … Servante è invidioso del lavoro che stanno facendo Bellita e Jacinto e vuole guadagnare più soldi, così propone a José di realizzare un disco insieme. Tuttavia Dominiguez non accetta e si rende disponibile a far parlare con un produttore il gestore della pensione. Cosa risponderà il socio di Fabiana? Una Vita, anticipazioni 13 ottobre: Genoveva scopre che Felipe vuole andare a Cuba prima del previsto e … Genoveva apprende che Felipe ha intenzione di recarsi prima di quanto immaginava a cercare Israel e si accinge ad andare dal marito ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021) Una13: ecco come proseguiranno le avventure degli abitanti di Acacias. Servante fa a José una “proposta d’affari”, ma … Servante è invidioso del lavoro che stanno facendo Bellita e Jacinto eguadagnare più soldi, così propone a José di realizzare un disco insieme. Tuttavia Dominiguez non accetta e si rende disponibile a far parlare con un produttore il gestore della pensione. Cosa risponderà il socio di Fabiana? Una13scopre cheandare a Cuba prima del previsto e …apprende cheha intenzione di recarsi prima di quanto immaginava a cercare Israel e si accinge ad andare dal marito ...

