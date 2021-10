Una Vita Anticipazioni 13 ottobre 2021: Servante è geloso della collaborazione tra Bellita e Jacinto (Di martedì 12 ottobre 2021) Le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda lunedì 13 ottobre 2021 su Canale 5 rivelano che, Servante, geloso della collaborazione tra Bellita e Jacinto, cerca di convincere l'amico a mettere da parte la cantante e a lavorare con lui. Leggi su comingsoon (Di martedì 12 ottobre 2021) LePuntata di Unain onda lunedì 13su Canale 5 rivelano che,tra, cerca di convincere l'amico a mettere da parte la cantante e a lavorare con lui.

