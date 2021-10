Una vita, anticipazioni 12 ottobre: una tremenda umiliazione (Di martedì 12 ottobre 2021) La situazione di Ildefonso, si farà sempre più complicata a Una vita. Le anticipazioni inerenti la puntata in onda oggi 12 ottobre, rivelano che il marchese de Los Pontones venuto a sapere del segreto del nipote, andrà da lui e lo umilierà minacciando di ripudiarlo se non riparerà al torto fatto a Camino. Nel frattempo, Fabiana e Servante per ringraziare Alodia e Casilda faranno loro un regalo molto gradito e così riusciranno ad ottenere il perdono delle due domestiche. Una vita, trama 12 ottobre: il marchese di Los Pontones umilia Ildefonso Il marchese de Los Pontones verrà a sapere della mutilazione subita da Ildefonso in guerra e del fatto che lui non ha informato Camino di ciò prima delle nozze e si recherà a casa del nipote per parlargli. I due, avranno una discussione molto accesa nel ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) La situazione di Ildefonso, si farà sempre più complicata a Una. Leinerenti la puntata in onda oggi 12, rivelano che il marchese de Los Pontones venuto a sapere del segreto del nipote, andrà da lui e lo umilierà minacciando di ripudiarlo se non riparerà al torto fatto a Camino. Nel frattempo, Fabiana e Servante per ringraziare Alodia e Casilda faranno loro un regalo molto gradito e così riusciranno ad ottenere il perdono delle due domestiche. Una, trama 12: il marchese di Los Pontones umilia Ildefonso Il marchese de Los Pontones verrà a sapere della mutilazione subita da Ildefonso in guerra e del fatto che lui non ha informato Camino di ciò prima delle nozze e si recherà a casa del nipote per parlargli. I due, avranno una discussione molto accesa nel ...

