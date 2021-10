Una proposta di Manifesto proporzionalista (Di martedì 12 ottobre 2021) La tornata elettorale amministrativa segnala quello che ormai era abbastanza chiaro, ossia il “Modello Draghi” sta esercitando una sorta di pressione su un sistema politico ormai eccessivamente stressato da un bipolarismo dell’odio con tutta evidenza fallito. Tale considerazione trova la conferma dal primo partito emerso rappresentato dall’astensionismo: gli italiani non riescono più a trovare una rappresentanza in un sistema troppo rigido, autoreferenziale, personalistico e, proprio perché senza dinamica caratterizzato sempre più da un notabilitato locale e da uno scivolamento verso una oligarchia sempre più ristretta a livello nazionale che fa andare l’Italia tra alti e bassi sbattuta da ondate continue delle posizioni estreme sovraniste e radical-progressiste, entrambe populiste. È evidente la domanda di rappresentanza dentro cui si situa quella di “centro”, di una novità ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021) La tornata elettorale amministrativa segnala quello che ormai era abbastanza chiaro, ossia il “Modello Draghi” sta esercitando una sorta di pressione su un sistema politico ormai eccessivamente stressato da un bipolarismo dell’odio con tutta evidenza fallito. Tale considerazione trova la conferma dal primo partito emerso rappresentato dall’astensionismo: gli italiani non riescono più a trovare una rappresentanza in un sistema troppo rigido, autoreferenziale, personalistico e, proprio perché senza dinamica caratterizzato sempre più da un notabilitato locale e da uno scivolamento verso una oligarchia sempre più ristretta a livello nazionale che fa andare l’Italia tra alti e bassi sbattuta da ondate continue delle posizioni estreme sovraniste e radical-progressiste, entrambe populiste. È evidente la domanda di rappresentanza dentro cui si situa quella di “centro”, di una novità ...

Advertising

ignaziocorrao : Diciamo NO all’ #autonomiadifferenziata! Una proposta che accentuerebbe il divario tra le Regioni. Dopo i #tagli su… - luigidimaio : Incardinata al Senato proposta #M5S per istituire una Procura Nazionale del Lavoro. Sulla tutela dei lavoratori… - AlessiaMorani : Il Gruppo consigliare del Pd delle Marche ha avanzato la proposta di intitolare una sede del corso di infermieristi… - MonicaBergamas9 : RT @martafana: Un salario minimo tra il 40 e 50% dei redditi mediani è un salario di povertà da respingere alla fonte. In un paese in cui i… - luce_lucialenzi : RT @martafana: Un salario minimo tra il 40 e 50% dei redditi mediani è un salario di povertà da respingere alla fonte. In un paese in cui i… -