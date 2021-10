Una pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro | a Udine si guarda già al Natale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Una pista

Comune di Paderno Dugnano

... poiché poco interessato a conoscerla dal momento che l'ha usata per rimanere in, dopo la ... tanto che tra i due è nata giàbella complicità. "A me lui piace tanto, dalla prima volta che l'ho ......all'Urbanistica di Regione Liguria Marco Scajola " Verrà ridisegnato e riorganizzato il fronte mare - prosegue l'assessore regionale - conparticolare attenzione al verde pubblico, alla...Domenica 10 ottobre si è tenuta una tripla inaugurazione a Sarteano. Di fronte a tantissime persone, è stata inaugurata la nuova viabilità dell’arteria stradale chiamata “Viale del Saracino” ...Quando i carabinieri della compagnia di Menaggio, in borghese per non dare nell’occhio, sono entrati nel locale adibito a discoteca si sono trovati davanti a una scena che sarebbe stata consueta qualc ...