Una nuova whistleblower di Facebook dice di sentirsi come se avesse «le mani insanguinate»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le parole sono importanti. Per questo sentire unatestimone contro– un’altra ex lavoratrice – denunciare l’azienda che le aveva dato lavoro con toni così forti e risoluti non può passare inosservato. Sophie Zhang è unaed è pronta a testimoniare – cosìaveva fatto nella scorsa settimana Frances Haugen – davanti al Congresso contro la propria ex azienda. Al momento, la sua testimonianza è stata raccolta soltanto dai media americani, in modo particolare dalla CNN. Ma – visti i tempi che corrono e le accuse che travolgono quotidianamente– non ci si meraviglierà se la testimonianza di Sophie Zhang verrà rilasciata anche di fronte ai membri del Congresso. LEGGI ANCHE > L’ex dipendente di ...