Un solo tampone positivo su 715 effettuati nelle 93 scuole sentinella nelle Marche (Di martedì 12 ottobre 2021) Un solo tampone positivo sui 715 effettuati nelle scuole sentinella delle Marche. È l'esito del primo report trasmesso dal servizio Sanità della Regione sugli istituti scolastici che fanno parte del Piano di monitoraggio nazionale di contrasto al Covid-19 con tamponi molecolari salivari. La campionatura è stata effettuata dal 13 al 26 settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Unsui 715delle. È l'esito del primo report trasmesso dal servizio Sanità della Regione sugli istituti scolastici che fanno parte del Piano di monitoraggio nazionale di contrasto al Covid-19 con tamponi molecolari salivari. La campionatura è stata effettuata dal 13 al 26 settembre. L'articolo .

