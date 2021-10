Un posto al sole | Clara abbandona Patrizo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unalper la puntata del 12 ottobre 2021 ci svelano cheè pronta a lasciare Patrizio ma qualcosa cambia i suoi pianiriceve una proposta da PatrizioUna nuova ed emozionante puntata attende i fan di Unal. La serie televisiva, anche oggi 12 ottobre va in onda sempre alle 20.35 su Rai 3. Grazie alle anticipazioni circolate in rete possiamo anticipare cosa vedremo e possiamo svelare che trae Patrizio arriverà la rottura. Inoltre, Michele dopo aver capito che la moglie lo tradisce, la sorprenderà con una richiesta improvvisa e spiazzante. LEGGI ANCHE—> Ballando con le stelle: Morgan farà solo 3 puntate? Indiscrezione incredibile Unal: Serena in ...

Advertising

RobertoGranai : @rebeccaabdu @shiningjasmin @lori_gianna @MattiasArvidss1 @betyzapi @danirlasalvemi1 @RIHANNON1967 @farinaveronica4… - RadioSoap2 : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 11/10 ??#twittamiBeautiful 2.570 18,40% ??#UnaVita 2.522 18,58% ??#IlParadisoDelleSignore 1.806 17,32% ??… - nicolasavoia : #Ascoltitv soap 11/10 ??#twittamiBeautiful 2.570 18,40% ??#UnaVita 2.522 18,58% ??#IlParadisoDelleSignore 1.806 17,… - antonellaa262 : Un Posto al Sole, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre. Rossella scopre il tradimento della madre e resta molto turba… - Dadda2016 : RT @ildelfinogiulio: Tanti auguri alla luce dei miei occhi che non invecchia mai nonostante tutto il sole che prende (#TIAIUTIAMOACASATUA)… -

Ultime Notizie dalla rete : posto sole

Unal/ Anticipazioni puntata 12 ottobre: il ritorno di Viviana Love is in the air: dove siamo rimasti Nelle puntate precedenti della soap opera turca " Love is in the air " Ceren soffre ...Unal, anticipazioni puntata 12 ottobre Nella puntata di oggi, martedì 12 ottobre, della soap opera " Unal" Michele decide di non dire a Silvia quanto visto, ma di salvare il suo ...Marvel ha fatto chiarezza sulla collocazione di Eternals nella timeline dell'MCU, svelando l'epoca di ambientazione del cinecomic e i legami con gli altri film della saga. Marvel ha fatto chiarezza sv ...Dal 15 ottobre via alla verifica per 23 milioni di lavoratori. Ecco cosa c'è da sapere su obbligo, app di lettura, controlli, accesso alle mense, smart working e sanzioni ...