Un Posto al Sole, anticipazioni 13 ottobre: la sfuriata di Serena

anticipazioni Un Posto al Sole puntata 13 ottobre. Serena è messa sotto pressione dall'incontro con Viviana, la sua sfuriata avrà conseguenze.

Serena e Filippo discutono (via screenshot)

La tensione tra Michele e Silvia è palpabile. La donna continua a mentire, ignara che il marito ha già scoperto la verità. Il giornalista, infatti, insospettito dal recente comportamento anomalo della moglie ha ricostruito il puzzle e osservato con i suoi occhi Silvia baciare ripetutamente Giancarlo. Inaspettatamente, però, l'uomo decide di farle un'ultima proposta per salvare il matrimonio. Intanto, tra Serena e Filippo torna il maltempo a causa della presenza a Napoli di Viviana Carlino. La donna ha cercato di intromettersi nuovamente tra i due ed ...

