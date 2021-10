Un pettirosso di nome Patty | trailer e trama dello special natalizio di animazione Netflix

(Di martedì 12 ottobre 2021) Undiè un cortometraggio d'realizzato dain occasione del Natale. Loavrà una durata di 30 minuti ed entrerà a far parte del catalogo della piattaforma di streaming il 24 novembre 2021. A lavorare su questo progetto è stato la Aardman Animations, ovvero lo studio che ha prodotto Galline in fuga, Wallace & Gromit e Shaun, vita da pecora. La direzione del corto è stata affidata a Daniel Ojari e Michael Please. A dare le voci ai simpatici protagonistid'sono Gillian Anderson, Richard E. Grant e Bronte Carmichael. Undi: ecco cosa sapere Lo ...

Un pettirosso di nome Patty è lo speciale natalizio animato realizzato da Aardman Animations e il trailer del progetto regala qualche scena dell'adorabile racconto che arriverà in streaming dal 24 novembre. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Un pettirosso di nome Patty, film d'animazione targato Aardman in arrivo sulla piattaforma il 24 novembre. Il 24 novembre debutterà su Netflix lo speciale animato Un pettirosso di nome Patty, realizzato da Aardman, ecco il trailer.