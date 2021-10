‘Un pentito mi raccontò di soldi alla mafia provenienti da Berlusconi’: nel libro di Boccassini la storia dell’indagine bruciata da uno scoop (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi è la misteriosa fonte che nel marzo del 1994 raccontò a Repubblica il contenuto di un verbale del pentito Salvatore Cancemi, bruciando di fatto le prime indagini su presunti collegamenti tra Cosa nostra, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi? C’è anche questo nel libro di Ilda Boccassini, La stanza numero 30 (Feltrinelli), che tanto ha fatto discutere per motivi extra giudiziari. Da tempo la storia dello scoop di Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni sulle scottanti rivelazioni di Cancemi, relative ai contatti tra i clan e Marcello Dell’Utri – come “emissario” di Silvio Berlusconi – impegna investigatori di lungo corso e appassiona generazioni di cronisti di giudiziaria. Dopo 25 anni arriva anche la versione della pm che raccole le dichiarazioni dell’importante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Chi è la misteriosa fonte che nel marzo del 1994a Repubblica il contenuto di un verbale delSalvatore Cancemi, bruciando di fatto le prime indagini su presunti collegamenti tra Cosa nostra, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi? C’è anche questo neldi Ilda, La stanza numero 30 (Feltrinelli), che tanto ha fatto discutere per motivi extra giudiziari. Da tempo ladellodi Giuseppe D’Avanzo e Attilio Bolzoni sulle scottanti rivelazioni di Cancemi, relative ai contatti tra i clan e Marcello Dell’Utri – come “emissario” di Silvio Berlusconi – impegna investigatori di lungo corso e appassiona generazioni di cronisti di giudiziaria. Dopo 25 anni arriva anche la versione della pm che raccole le dichiarazioni dell’importante ...

