«Un mare di vento darà energia pulita a 3,4 milioni di famiglie» (Di martedì 12 ottobre 2021) Silvio Greco, ha ricevuto l'incarico di responsabile scientifico per la valutazione dell'impatto ambientale del mega progetto di 290 pale eoliche su piattaforme galleggianti nel mare adiacente alla costa sud occidentale della Sicilia di cui ha ampiamente parlato l'ExtraTerrestre del 30 settembre scorso. L'impegno gli è stato affidato in quanto dirigente di ricerca e direttore della stazione zoologica romana e calabrese, «Anton Dhorn», il più importante Ente italiano di ricerca scientifica sul mare, vigilato dal Miur. Era stato fondato nel lontano … Continua

