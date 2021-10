Un decreto per sciogliere Forza Nuova: l’ipotesi sul tavolo del governo Draghi (Di martedì 12 ottobre 2021) sciogliere Forza Nuova per decreto. l’ipotesi è sul tavolo del governo Draghi. La presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno hanno avviato un’istruttoria interna e ha chiesto a giuristi e costituzionalisti un parere prima di muoversi. Ieri alcuni esperti di diritto, tra cui Michele Ainis a Open, hanno ricordato cosa prevede la legge Scelba in questi casi. Due le ipotesi di partenza: il ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, può sciogliere l’organizzazione a seguito di una sentenza da cui risulti accertata la riorganizzazione del partito fascista “in qualsiasi forma”. Oppure il governo, senza alcuna sentenza, può intervenire per decreto legge nei “casi straordinari di ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021)perè suldel. La presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno hanno avviato un’istruttoria interna e ha chiesto a giuristi e costituzionalisti un parere prima di muoversi. Ieri alcuni esperti di diritto, tra cui Michele Ainis a Open, hanno ricordato cosa prevede la legge Scelba in questi casi. Due le ipotesi di partenza: il ministro dell’Interno, sentito il Consiglio dei ministri, puòl’organizzazione a seguito di una sentenza da cui risulti accertata la riorganizzazione del partito fascista “in qualsiasi forma”. Oppure il, senza alcuna sentenza, può intervenire perlegge nei “casi straordinari di ...

Advertising

TNannicini : Come spiega sul piano tecnico @ClementiF a @LaStampa ci sono tutti gli elementi ex legge 645/1952 per… - IlContiAndrea : Crolla l'ultimo baluardo dei concerti nei palazzetti. I #Maneskin posticipano il tour di dicembre ad aprile 2022. I… - repubblica : No Green Pass, il Pd al governo: 'Sciolga Forza Nuova per decreto'. Ecco il testo della mozione - Open_gol : La presidenza del Consiglio e il ministero dell’Interno avviano un’istruttoria per lo scioglimento di Forza Nuova p… - BordignonAngelo : RT @pbecchi: La legge Scelba prevede che in fase emergenziale sia sufficiente un Decreto legge per la messa fuori legge di partiti che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : decreto per Un decreto per sciogliere Forza Nuova: l'ipotesi sul tavolo del governo Draghi Sciogliere Forza Nuova per decreto. L'ipotesi è sul tavolo del governo Draghi . La presidenza del Consiglio e il ministero dell'Interno hanno avviato un'istruttoria interna e ha chiesto a giuristi e costituzionalisti un ...

Addio al medico di famiglia Mion, fatale un batterio dopo un'intervento a Milano ... antesignani dell'assistenza sanitaria come è prevista con l'odierno decreto Draghi, che istituirà nuovamente gli ospedali di comunità'. 'Era un medico apprezzatissimo - prosegue Ius, affranto per ...

Un decreto per straordinaria necessità e urgenza Il Manifesto Arriva il rimborso Imu per i locatori con inquilini morosi Pronto il decreto attuativo della norma del Sostegni bis che riconosce il rimborso Imu ai locatori che hanno ottenuto la convalida di sfratto per morosità ...

Green pass delle badanti Sos famiglie Parliamo di persone con un’età media di 71 anni ed evidentemente, se hanno bisogno di una badante, anche con fragilità. Il decreto che ha introdotto l’obbligo della certificazione verde, ha assimilato ...

Sciogliere Forza Nuova. L'ipotesi è sul tavolo del governo Draghi . La presidenza del Consiglio e il ministero dell'Interno hanno avviato un'istruttoria interna e ha chiesto a giuristi e costituzionalisti un ...... antesignani dell'assistenza sanitaria come è prevista con l'odiernoDraghi, che istituirà nuovamente gli ospedali di comunità'. 'Era un medico apprezzatissimo - prosegue Ius, affranto...Pronto il decreto attuativo della norma del Sostegni bis che riconosce il rimborso Imu ai locatori che hanno ottenuto la convalida di sfratto per morosità ...Parliamo di persone con un’età media di 71 anni ed evidentemente, se hanno bisogno di una badante, anche con fragilità. Il decreto che ha introdotto l’obbligo della certificazione verde, ha assimilato ...