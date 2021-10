Un avocado al giorno leva il grasso di torno (anche quello addominale) (Di martedì 12 ottobre 2021) Consumare un avocado al giorno sembra essere la soluzione per far sparire il grasso accumulato nel corpo, almeno quello addominale e soprattutto nelle donne. Questo è quello che emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Illinois su 105 adulti sovrappeso e pubblicato sulJournal of Nutrition. Gli scienziati, dopo avere misurato il grasso addominale dei partecipanti e la loro tolleranza al glucosio, li hanno suddivisi in due gruppi. Il primo ha ricevuto ogni giorno per 12 settimane pasti che comprendevano anche un avocado. Al secondo gruppo, invece, è stato somministrato un menù con ingredienti e calorie più o meno identiche, ma senza avocado. Lo scopo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Consumare unalsembra essere la soluzione per far sparire ilaccumulato nel corpo, almenoe soprattutto nelle donne. Questo èche emerge da uno studio condotto dai ricercatori dell’Università dell’Illinois su 105 adulti sovrappeso e pubblicato sulJournal of Nutrition. Gli scienziati, dopo avere misurato ildei partecipanti e la loro tolleranza al glucosio, li hanno suddivisi in due gruppi. Il primo ha ricevuto ogniper 12 settimane pasti che comprendevanoun. Al secondo gruppo, invece, è stato somministrato un menù con ingredienti e calorie più o meno identiche, ma senza. Lo scopo ...

HuffPostItalia : Un avocado al giorno leva il grasso di torno (anche quello addominale) - C_Di_P : Qualcuno più istruito mi spiega a cosa serve sciogliere (non letteralmente) un partito tipo FN ? Se il giorno dopo… - ingegnerJack : @drammatico anche a me non piaceva, poi un giorno non so perché mi son fatto un toast all'avocado e rivoluzione mi piace tantissimo - __misscarmela : @Betty36174919 5 avocado al giorno? Ma quanti grassi mangia sta ragazza in un giorno? Ma non ci credo proprio. Poi… - lillydessi : Mangia un avocado al giorno, così sparisce la pancetta (soprattutto delle donne): ecco perché -… -