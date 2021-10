Umpc Hillman Cancer Center Villa Maria in Irpinia | nuovi macchinari e terapie sempre più avanzate

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 ottobre 2021) Innovazione tecnologica continua per curepiù personalizzate ed efficaci: prosegue in questa direzione l’attività dell’, il centro di radioterapia ad alta specializzazione per il trattamento di tumori primitivi, metastatici e recidive, che il gruppo sanitario accademico affiliato alla University of Pittsburgh ha avviato in provincia di Avellino nel 2018 (l’accreditamento con il SSN è del 2019). Il centro è il primo e l’unico in tutta la Campania a offrire il sistema avanzato BrainLab ExacTrac Dynamic che per la prima volta permette di monitorare il posizionamento del paziente non solo prima, ma anche durante il trattamento, consentendo la massima accuratezza nelle attività di posizionamento e monitoraggio. Funziona ...