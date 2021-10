UK, 1,2 milioni di posti di lavoro vacanti a settembre: nuovo record (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Le aziende del Regno Unito hanno registrato per la prima volta quasi 1,2 milioni di nuovi posti di lavoro vacanti a settembre, con l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia che ha portato a un balzo senza precedenti della domanda di lavoro. Lo ha comunicato l’Office for National Statistics (ONS), sottolineando che da luglio a settembre 2021 sono stati stimati 1.102.000 posti di lavoro vacanti, un livello record e 318.000 in più rispetto ai livelli pre-pandemia (trimestre gennaio-marzo 2020). La maggior parte dei settori ha registrato una crescita trimestrale. Il tasso di crescita più elevato è stato registrato nei trasporti e nello stoccaggio, dove i posti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Le aziende del Regno Unito hanno registrato per la prima volta quasi 1,2di nuovidi, con l’allentamento delle restrizioni contro la pandemia che ha portato a un balzo senza precedenti della domanda di. Lo ha comunicato l’Office for National Statistics (ONS), sottolineando che da luglio a2021 sono stati stimati 1.102.000di, un livelloe 318.000 in più rispetto ai livelli pre-pandemia (trimestre gennaio-marzo 2020). La maggior parte dei settori ha registrato una crescita trimestrale. Il tasso di crescita più elevato è stato registrato nei trasporti e nello stoccaggio, dove i...

