UFFICIALE – Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia

Advertising

pasqualinipatri : Calciomercato, Sergio Romero è il nuovo portiere del Venezia: il comunicato ufficiale del club | FOTO… - NoseGregorio : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Un nuovo portiere nella Laguna: il Venezia ufficializza l'arrivo di Romero a zero ? - infoitsport : Venezia, ufficiale l’arrivo di Sergio Romero - Pall_Gonfiato : UFFICIALE - Sergio #Romero è un nuovo giocatore del #Venezia - enzolampard : UFFICIALE: Il portiere Sergio #Romero passa al #Venezia fino a fine stagione #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sergio

Commenta per primoRomero è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia . Questo il comunicato del club arancioneroverde: 'Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e nel corso delle ultime sei stagioni ha giocato per il Manchester United'.La notizia era nell'aria da giorni, adesso è diventataRomero è il nuovo portiere del Venezia di ZanettiSergio Romero torna in Serie A dopo sei anni, ultima esperienza alla Sampdoria nella stagione 2014/2015. Attraverso una nota ...Il club lagunare ha ingaggiato l'argentino ex Sampdoria e Manchester United VENEZIA (ITALPRESS) - Sergio Romero è un giocatore del Venezia. Il club lagunare ha ufficializzato l'ingaggio del ...Il sodalizio veneto ha messo formalmente sotto contratto l'estremo difensore argentino, ormai libero da diversi mesi sul mercato.