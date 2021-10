Uefa, candidature per ospitare Euro 2028 entro marzo 2022 (Di martedì 12 ottobre 2021) Le federazioni interessate a ospitare l’Europeo di calcio del 2028 possono candidarsi entro marzo 2022, mentre la designazione ufficiale è prevista per settembre 2023. Lo comunica in una nota la Uefa, specificando che “sono consentite candidature congiunte, purché le nazioni siano geograficamente adiacenti”. Il torneo prevede un totale di 51 partite e 24 squadre in gara, come nelle due edizioni precedenti. Le federazioni interessate dovranno proporre 10 stadi con le seguenti capienze: almeno uno stadio con una capienza netta minima di 60.000 posti a sedere; almeno uno stadio (preferibilmente due) con una capienza netta minima di 50.000 posti a sedere; almeno quattro stadi con una capienza netta minima di 40.000 posti a sedere; almeno tre stadi con una ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Le federazioni interessate al’peo di calcio delpossono candidarsi, mentre la designazione ufficiale è prevista per settembre 2023. Lo comunica in una nota la, specificando che “sono consentitecongiunte, purché le nazioni siano geograficamente adiacenti”. Il torneo prevede un totale di 51 partite e 24 squadre in gara, come nelle due edizioni precedenti. Le federazioni interessate dovranno proporre 10 stadi con le seguenti capienze: almeno uno stadio con una capienza netta minima di 60.000 posti a sedere; almeno uno stadio (preferibilmente due) con una capienza netta minima di 50.000 posti a sedere; almeno quattro stadi con una capienza netta minima di 40.000 posti a sedere; almeno tre stadi con una ...

