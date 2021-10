Tutto pronto per Vinitaly Special Edition (Di martedì 12 ottobre 2021) VERONA – Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui principali mercati obiettivo e fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. È la Special Edition di Vinitaly, che da domenica 17 a martedì 19 ottobre punta Tutto sul business. Attesi a Verona operatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande distribuzione. Un’area espositiva con più di 400 aziende in rappresentanza di tutta produzione del Belpaese. Un dato in linea con il target prefissato per questo evento dal calendario straordinario, che segna l’ultima tappa italiana verso il 54° Vinitaly del 2022. “Siamo onorati di ospitarla in Veneto, che con i suoi 11 milioni di ettolitri ogni anno rappresenta la prima ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 ottobre 2021) VERONA – Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui principali mercati obiettivo e fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. È ladi, che da domenica 17 a martedì 19 ottobre puntasul business. Attesi a Verona operatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande distribuzione. Un’area espositiva con più di 400 aziende in rappresentanza di tutta produzione del Belpaese. Un dato in linea con il target prefissato per questo evento dal calendario straordinario, che segna l’ultima tappa italiana verso il 54°del 2022. “Siamo onorati di ospitarla in Veneto, che con i suoi 11 milioni di ettolitri ogni anno rappresenta la prima ...

