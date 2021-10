Tutti le imposizioni del politically correct, così perdiamo la nostra libertà (Di martedì 12 ottobre 2021) Hobbit multietnici, il figlio di Superman bisessuale e seguace di Greta Thunberg, comici nella bufera per aver scherzato sui trans: ecco il vero volto del politicamente corretto Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Hobbit multietnici, il figlio di Superman bisessuale e seguace di Greta Thunberg, comici nella bufera per aver scherzato sui trans: ecco il vero volto del politicamente corretto

