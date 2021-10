Turismo bergamasco in ripresa dopo il tonfo del 2020 | ma in città arrivi in calo anche del 70%

(Di martedì 12 ottobre 2021) Bergamo. Il traffico inall’aeroporto di Orio al Serio riporta i turisti internazionali ine in provincia, frenando una tendenza che andava consolidandosi in tempi di pandemia e facendo riassaporare sensazioni che mancavano dal 2019. Il Covid ha lasciato pesanti conseguenze sul settore turistico, caratterizzando fortementei primi mesi del 2021: la conseguenza è stata la riscoperta di unlocale, che punta principalmente su una ricettività extra-alberghiera e che ha fatto quasi scomparire glidall’estero. I primi turisti internazionali hanno iniziato a riaffacciarsi con modalità nuove, come l’utilizzo del mezzo privato che consentiva spostamenti sicuri dalle Nazioni vicine (ma in tantissimi sono arrivati cosìdall’Olanda): “Un contesto che ha ...

