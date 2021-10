Trucco no gender | è tendenza | l’esempio dei Maneskin

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dai teenagers alle rockstar, ilnoha già raggiunto tendenze mondiali. Primo tra gli esempi è quello dei, che si esibiscono con il loro stile personale e rigorosamente truccati. Non più solo sulle passerelle o sulle riviste di moda, il make-up diventa quindi inclusivo e non fa differenze tra uomo e donna. Il fenomeno è esploso tra i ragazzi dell’ultima generazione GenZ, anche grazie all’influenza del social TikTok e delle personalità spiccate come quelle dei. Mentre tra le ragazze prosegue il trend delnude e dello stile “acqua e sapone”, tra i ragazzi c’è voglia di sperimentare con smalti colorati, rossetti, ombretti e glitter. Alless è stata dedicata una sessione alla fiera dell’estetica internazionale OnBeauty by ...

UmbertoNew : Si chiama #GlamRock e va in giro ormai da 50 anni... Anche la posa dei #maneskin in quest'articolo è un copia-copia… -

Roba da non crederci", se la ridono i quattro ragazzi romani, che se per un verso cercano la trasgressione, nel, nell'abbigliamento (tutto volutamente moltofluid, un invito ad ...Nel 2016 un video in cui esegue un contouring (si tratta di una tecnica diche usa ... In un'epoca in cui si tende a valorizzare il genderless e ilfluid, la rivista che per antonomasia ...Non più solo sulle passerelle o sulle riviste di moda, il make-up diventa inclusivo e non fa differenze tra uomo e donna ...